Por su parte, el futbolista dio algunas declaraciones para LAM (América) antes de encontrarse con Wanda y aseguró: “Estoy bien, no me corresponde hablar. No sé nada de lo que está pasando. Está todo bien pero no quiero hablar del tema".

"Ahora seguramente voy a hablar con la madre de los chicos pero en privado. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Vengo de vacaciones", concluyó sin dar más detalles.