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El apasionado beso entre Maxi López y Wanda Nara

Los ex, son protagonistas de la exitosa ficción vertical "Triángulo Amoroso". Cómo hicieron para que la actual pareja de López no reaccione.

ras verlos haciendo de las suyas en la última edición de MasterChef Celebrity, la química entre Wanda Nara y Maxi López volvió a quedar en evidencia y generó una verdadera revolución entre los seguidores de ambos. Desde Telefe decidieron potenciar el actual vínculo entre ellos, haciéndolos protagonizar la exitosa ficción vertical "Triángulo Amoroso", que a diario sorprende con imágenes que rápidamente se viralizan y se convierten en tema de conversación en las redes sociales.

Así las cosas, el episodio más esperado finalmente salió a la luz: el beso entre Wanda y Maxi, una escena que despertó todo tipo de reacciones debido a la historia que los une. La empresaria y el exfutbolista compartieron una relación que marcó una etapa importante de sus vidas, de la que nacieron sus tres hijos varones.

Tras años de enfrentamientos públicos y fuertes cruces mediáticos, ambos lograron reconstruir el vínculo por el bienestar de su familia. Ese acercamiento se consolidó después de la separación de Wanda de Mauro Icardi, permitiéndoles dejar atrás viejas diferencias. Actualmente, muestran una relación mucho más armoniosa y suelen compartir situaciones familiares y momentos distendidos, tal como ocurrió justamente en el reality gastronómico conducido por la rubia donde López no dudó en participar.

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En ese contexto, los dos aceptaron sumarse a una propuesta muy particular impulsada por Telefe. Se trata de "Triángulo Amoroso", una producción en formato vertical en la que se interpretan a sí mismos y juegan con distintos episodios inspirados en su historia sentimental, marcada por el amor, las rupturas y los escándalos que durante años ocuparon titulares.

Desde que se anunció el proyecto, una de las mayores incógnitas giraba en torno a cómo resolverían las escenas románticas. Muchos espectadores esperaban ver de qué manera abordarían esos momentos teniendo en cuenta el pasado que comparten. Finalmente, la ficción respondió a esa expectativa con una secuencia que no pasó inadvertida.

La escena mostró a Wanda y Maxi protagonizando un apasionado beso, en una clara referencia a los momentos más recordados de las clásicas telenovelas argentinas. El fragmento se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la serie y logró captar la atención del público. De hecho, con los 11.8 puntos de rating se posicionó una vez más como uno de los programas más vistos de este lunes 1° de junio en la pantalla de Telefe.

Claro que desde las redes oficiales del canal acompañaron el video con una frase que alimentó aún más la repercusión: "Un beso que fue mucho más que una escena para ambos".

Embed - Telefe on Instagram: "Wanda y Maxi se deben un charla después del beso #Episodio19 #TrianguloAmoroso"
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FUENTE: PrimiciaYa

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