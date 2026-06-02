El apasionado beso entre Maxi López y Wanda Nara

En ese contexto, los dos aceptaron sumarse a una propuesta muy particular impulsada por Telefe. Se trata de "Triángulo Amoroso", una producción en formato vertical en la que se interpretan a sí mismos y juegan con distintos episodios inspirados en su historia sentimental, marcada por el amor, las rupturas y los escándalos que durante años ocuparon titulares.

Desde que se anunció el proyecto, una de las mayores incógnitas giraba en torno a cómo resolverían las escenas románticas. Muchos espectadores esperaban ver de qué manera abordarían esos momentos teniendo en cuenta el pasado que comparten. Finalmente, la ficción respondió a esa expectativa con una secuencia que no pasó inadvertida.

La escena mostró a Wanda y Maxi protagonizando un apasionado beso, en una clara referencia a los momentos más recordados de las clásicas telenovelas argentinas. El fragmento se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la serie y logró captar la atención del público. De hecho, con los 11.8 puntos de rating se posicionó una vez más como uno de los programas más vistos de este lunes 1° de junio en la pantalla de Telefe.

Claro que desde las redes oficiales del canal acompañaron el video con una frase que alimentó aún más la repercusión: "Un beso que fue mucho más que una escena para ambos".