Se vivió un momento de tensión en la última emisión de MasterChef Celebrity, que tuvo como protagonistas a Wanda Nara y a Valentina Cervantes, enfrentadas por los supuestos mensajes subidos de tono que la empresaria le habría mandado a Enzo Fernández en el 2023.
Wanda Nara habló con Valentina Cervantes de los supuestos mensajes a Enzo Fernández
Wanda Nara y Valentina Cervantes protagonizaron un momento incómodo en Masterchef. La conductora habló de los supuestos mensajes que le envió a Enzo Fernández.