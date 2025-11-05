Wanda Nara habló con Valentina Cervantes de los supuestos mensajes a Enzo Fernández

"En algún momento de la competencia va a salir mi lado bad bitch", retrucó ella. “Bueno, tenelo guardado. Se saca cuando se necesita”, aconsejó Wanda.

Cuando fue el momento de presentar su plato al jurado, Wanda aprovechó su espacio y confrontó a la participante para terminar de una vez por todas con los rumores de un supuesto enfrentamiento entre ellas.

Embed Wanda Nara le aclaró a Valentina Cervantes sobre Enzo Fernández:"Las cosas que dicen de mí con tu marido son falsas". pic.twitter.com/rjrtMHgOjh — Naiara Vecchio (@NaiVecchio) November 5, 2025

“Las pavadas que dicen de mí con tu marido, son falsas. Nunca pasó”, aclaró la Bad Bitch.

El resto de los participantes vocalizaron su sorpresa al escuchar que hablaban de ese tema, mientras que Valentina se mostró un poco incómoda con la aclaración.

“Tranquila Wanda, no pasa nada. Ya lo aclaré. No sé por qué salen esas cosas”, respondió.

Por último, cerró el tema culpando a la fama y medios a los que las botineras suelen estar expuestas: “Son inventos, bienvenida a la fama”.