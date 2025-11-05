"
Wanda Nara

Wanda Nara habló con Valentina Cervantes de los supuestos mensajes a Enzo Fernández

Wanda Nara y Valentina Cervantes protagonizaron un momento incómodo en Masterchef. La conductora habló de los supuestos mensajes que le envió a Enzo Fernández.

Se vivió un momento de tensión en la última emisión de MasterChef Celebrity, que tuvo como protagonistas a Wanda Nara y a Valentina Cervantes, enfrentadas por los supuestos mensajes subidos de tono que la empresaria le habría mandado a Enzo Fernández en el 2023.

Si bien “los mensajes” son un rumor que nunca se aclararon públicamente, la conductora no dudó en abordar el tema con la modelo frente a todos los participantes y las cámaras del estudio.

En principio, Wanda se acercó amigable a su estación cuando Cervantes se encontraba cocinando su plato: “¿Te ves vos, Valu, algo de bad bitch o sos tranquilita?".

"En algún momento de la competencia va a salir mi lado bad bitch", retrucó ella. “Bueno, tenelo guardado. Se saca cuando se necesita”, aconsejó Wanda.

Cuando fue el momento de presentar su plato al jurado, Wanda aprovechó su espacio y confrontó a la participante para terminar de una vez por todas con los rumores de un supuesto enfrentamiento entre ellas.

“Las pavadas que dicen de mí con tu marido, son falsas. Nunca pasó”, aclaró la Bad Bitch.

El resto de los participantes vocalizaron su sorpresa al escuchar que hablaban de ese tema, mientras que Valentina se mostró un poco incómoda con la aclaración.

“Tranquila Wanda, no pasa nada. Ya lo aclaré. No sé por qué salen esas cosas”, respondió.

Por último, cerró el tema culpando a la fama y medios a los que las botineras suelen estar expuestas: “Son inventos, bienvenida a la fama”.

