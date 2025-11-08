Wanda Nara furiosa con la resolución de un juez

La conductora afirmó que Wanda "le va a dar a las chicas y las va a buscar directamente por el colegio". Sin embargo, la periodista subrayó que la empresaria está molesta por una situación que ya es de público conocimiento y que aparentemente nunca se resolvió: "Wanda está endemoniada y va contra todo porque Icardi debe 11 meses de cuota alimentaria y no está en la lista de padres deudores".

Sobre esto último, Latorre agregó que, pese a la entrega de las niñas, existen condiciones estrictas: "Le da a las nenas, pero tiene que ponerse al día con todo lo que debe, sino hará lo imposible para que no pueda volver a Turquía".

Cuándo llega Mauro Icardi a la Argentina

Mauro Icardi prepara su regreso a la Argentina para reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella, tras 150 días sin poder verlas. El futbolista, que reside actualmente en Turquía, solicitó una autorización especial ya que las niñas tienen prohibido salir del país.

De acuerdo con lo informado en Puro Show (El Trece), "el 11 de noviembre va a ver a sus hijas. Hay fecha FIFA y a los jugadores les dan libre y sabía que iba a poder venir. Por eso, las abogadas le mandan un escrito al juez donde Icardi dice que está incomunicado con sus hijas y necesito verlas".

En la presentación judicial, el delantero "le pidió que el tiempo que él va a estar en Buenos Aires le garantice que va a estar con ellas. El juez le contesta y le notifica a Wanda Nara que Icardi llega el 11 y las va a ver a las hijas hasta el 15".

Además, "le piden a Wanda que las chicas no puedan salir de Buenos Aires porque había un temor de que ella quiera hacer algún viaje."

Por otro lado, en el escrito judicial también se incluyó una cláusula preventiva en caso de que el futbolista ingrese al país: "El escrito dice que Mauro no va a tener problemas para salir del país porque la casa de los sueños está embargada, entonces en caso de no pagar le pueden ejecutar esta vivienda. Igualmente, hay un monto que tiene que pagar, no se puede ir de Argentina sin pagarlo. Estamos hablando de $3.628.000, que son para la psicóloga de una de las nenas. Se distribuyen entre ambos el pago".