Wanda Nara reconoció que no necesita trabajar para mantenerse: "A los 35 años lo logré"

Además de explicar que ella siempre va a poner a sus hijos primero, reflexionó sobre los comentarios que había recibido en el último tiempo. Tras explicar que la propuesta laboral incluía días libres que le permitieran ver a sus hijos, disparó: “Soy así: no hago lo que no me gusta que me hagan. No me meto en la vida de nadie. No jodo. Soy muy directa y quizás ese sea mi error. Cero zorra y mentirosa. Por eso siempre di la cara, hablé y dije lo que pensaba”.

Para responderle a sus haters, también aclaró que ella trabaja desde los 5 años y que gracias a eso hoy puede tener un buen pasar económico. “Podría vivir sin trabajar. Con 35 años logré que todos mis hijos y mis nietos puedan vivir sin trabajar, pero no es el ejemplo que les quiero dar. No quiero que el día de mañana yo me muera y venga un fracasado y les diga ‘mirá todo lo que te dejó tu vieja, no trabajes’ porque la vida es seguir creciendo”, explicó.