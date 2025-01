Wanda Nara: "Mauro dijo que iba a embarazar a La China"

“¿Por qué le escribía a L-Gante?”, le consultó atónito Ángel de Brito. “Tenía una obsesión enorme, no sé, no sé. Que terminó él en la casa de ella y un montón de cosas, y mi historia con él se sabía, que yo había estado en el momento que yo estuve separada de Mauro. Esto era de público conocimiento”, respondió la mediática.

Por último, cerró enojadísima: “Mucha gente se calló. (Eugenia) Tobal se calló, Pampita se calló. Yo no me voy a callar. No siento que callarse sea la mejor manera. Y hay otras mujeres que no voy a nombrar, porque eligieron no exponerse y seguir con sus matrimonios a pesar de que esta mujer se metió en su familia, pero yo no, yo no me voy a callar. Cada vez se van a enterar más cosas”.