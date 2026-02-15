"
Capital se visitó de carnaval en la plaza Hipólito Yrigoyen

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, llevó a cabo anoche el carnaval que enamoró.

En la ocasión la intendente, dra. Susana Laciar, manifestó que, "El carnaval, San Valentín, en una fecha que nos invita a enamorarnos de nuestra ciudad, que invita a los vecinos a encontrarnos, a disfrutar de nuestro arte, de nuestra música, de nuestros artesanos y de quienes hacen gastronomía".

La plaza Hipólito Yrigoyen, más conocida como plaza de la Jorobita, se vio colmada de gente que asistió a la convocatoria municipal, con paseo gastronómico, espectáculos musicales y sorteos para quienes asistieron con disfraz o mascarita. La grilla incluyó la animación de Edu Farías, música en vivo de Palo Santto y Etnia Latina, y el cierre con el DJ set de Puli Portillo.

La jornada tuvo además un perfil solidario: durante el evento se recibieron alimentos no perecederos y elementos de higiene, que serán canalizados a través de Cáritas, ante las recientes inclemencias climáticas, para los damnificados.

Además asistieron, el Pte. del Concejo Deliberante, Elio Martos Vargas, Concejales, el Coordinador de Gabinete, Cesar Aguilar, el Secretario de Gobierno, Juan Sanso, el Subsecretario de Control de Gestión, Raul Vila, y demás funcionarios municipales.

