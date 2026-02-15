Capital se visitó de carnaval en la plaza Hipólito Yrigoyen

La plaza Hipólito Yrigoyen, más conocida como plaza de la Jorobita, se vio colmada de gente que asistió a la convocatoria municipal, con paseo gastronómico, espectáculos musicales y sorteos para quienes asistieron con disfraz o mascarita. La grilla incluyó la animación de Edu Farías, música en vivo de Palo Santto y Etnia Latina, y el cierre con el DJ set de Puli Portillo.

La jornada tuvo además un perfil solidario: durante el evento se recibieron alimentos no perecederos y elementos de higiene, que serán canalizados a través de Cáritas, ante las recientes inclemencias climáticas, para los damnificados.