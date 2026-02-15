Natalicio de Sarmiento: la educación que empezó en la familia

Hacia 1823 continuó su formación con lecturas intensivas y una fuerte inclinación autodidacta, destacándose por su disciplina y dedicación. Intentó obtener una beca para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales, en Buenos Aires. No logró acceder a esa oportunidad, una situación que lo marcó profundamente.

Ante la imposibilidad de continuar estudios formales en Buenos Aires, profundizó su formación de manera autodidacta, leyendo historia, filosofía, política y literatura, muchas veces en condiciones adversas. Aprendió latín y teología por su tío, el presbítero José de Oro, a quien admiraba, por lo que la familia seguía presente en su educación.

En sus memorias recordó la rigurosidad de sus primeros maestros y la conciencia temprana de que el conocimiento era una herramienta de transformación social. También relató con claridad el impacto que tuvo en él no poder acceder a estudios superiores en Buenos Aires, experiencia que más adelante nutrió su convicción de ampliar el acceso educativo en todo el país.

Lejos de desanimarlo, esa frustración fortaleció su determinación. El joven Sarmiento comprendió que las oportunidades educativas no podían depender del lugar de nacimiento ni de la condición social.

La familia como base de todo

En Recuerdos de Provincia, Sarmiento insistió en la influencia moral y formativa de su hogar. Su padre, José Clemente Sarmiento, veterano de la independencia, le transmitió disciplina y sentido cívico. Su madre, con trabajo silencioso y perseverante, sostuvo la economía familiar y la educación de sus hijos.

Ese núcleo familiar fue el primer espacio pedagógico. Allí se cultivaron la lectura, el esfuerzo y la idea de superación. No es un dato menor: la experiencia personal de Sarmiento como niño que aprendió en casa antes de pisar una escuela formal explica buena parte de su posterior defensa de la educación pública.

