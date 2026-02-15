Más de 30 mil personas disfrutaron de la primera noche del Carnaval de Chimbas

El Carnaval de Chimbas 2026 tuvo un arranque multitudinario este sábado 14 de febrero en el Corsódromo del Costanera Complejo Ferial, donde —según datos preliminares de la Policía de San Juan, asistieron aproximadamente 30.000 personas en la primera noche.
El Carnaval de Chimbas 2026 tuvo un inicio multitudinario en el corsódromo, con cinco comparsas en escena y el impactante cierre de la comparsa Mari Mari ante un predio colmado.