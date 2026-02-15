"
Más de 30 mil personas disfrutaron de la primera noche del Carnaval de Chimbas

El Carnaval de Chimbas 2026 tuvo un inicio multitudinario en el corsódromo, con cinco comparsas en escena y el impactante cierre de la comparsa Mari Mari ante un predio colmado.

El Carnaval de Chimbas 2026 tuvo un arranque multitudinario este sábado 14 de febrero en el Corsódromo del Costanera Complejo Ferial, donde —según datos preliminares de la Policía de San Juan, asistieron aproximadamente 30.000 personas en la primera noche.

El inicio de la fiesta fue imponente, con un predio colmado de familias chimberas y visitantes de distintos puntos de la provincia que disfrutaron de un espectáculo atravesado por el color, la música y la alegría.

Este año se sumó una nueva comparsa, alcanzando un total de cinco agrupaciones locales, además de ampliarse la capacidad del corsódromo con el incremento de tribunas, que pasaron de 18 a 23. En la primera jornada desfilaron Costa Norte, Unidos de Villa Paula, Imperio Do Samba y Sambasol, junto a la incorporación de Samba de Raíz, que aportó una renovada propuesta artística.

El corsódromo se transformó en un verdadero escenario de celebración, donde el brillo de los trajes, las luces y la energía del público se hicieron sentir en cada rincón. También participaron las tradicionales marionetas gigantes y la Delegación Oficial del Carnaval, que sumó identidad y jerarquía a la velada.

El gran cierre estuvo a cargo de la reconocida comparsa Mari Mari, una de las más prestigiosas del país, que deslumbró con un espectáculo de nivel nacional y se llevó la ovación de los presentes.

Uno de los aspectos destacados fue el importante operativo de prevención y asistencia, que incluyó personal de seguridad, ambulancias, equipos de salud y el acompañamiento permanente de los Bomberos Voluntarios de Chimbas, quienes trabajaron de manera coordinada durante toda la noche para garantizar una fiesta segura.

