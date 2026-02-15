Más de 30 mil personas disfrutaron de la primera noche del Carnaval de Chimbas

El corsódromo se transformó en un verdadero escenario de celebración, donde el brillo de los trajes, las luces y la energía del público se hicieron sentir en cada rincón. También participaron las tradicionales marionetas gigantes y la Delegación Oficial del Carnaval, que sumó identidad y jerarquía a la velada.

El gran cierre estuvo a cargo de la reconocida comparsa Mari Mari, una de las más prestigiosas del país, que deslumbró con un espectáculo de nivel nacional y se llevó la ovación de los presentes.

Uno de los aspectos destacados fue el importante operativo de prevención y asistencia, que incluyó personal de seguridad, ambulancias, equipos de salud y el acompañamiento permanente de los Bomberos Voluntarios de Chimbas, quienes trabajaron de manera coordinada durante toda la noche para garantizar una fiesta segura.