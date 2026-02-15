Advierten sobre el uso de las espumas de nieve

Las nieves de carnaval son productos que se encuentran regulados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Por este motivo, este organismo nacional, a través de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, publica y actualiza periódicamente el listado actualizado de las marcas y lotes autorizados.

Su consulta resulta importante para evitar adquirir aquellas nieves que no se encuentran registradas y que, por lo tante, podrían no cumplir con los requerimientos técnicos y ensayos de seguridad necesarios.