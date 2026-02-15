Advierten sobre el uso de las espumas de nieve

FUENTE: Infobae
Para asegurarte de la legitimidad de las nieves de carnaval en el momento de la compra, hay que tener presente que en sus rótulos deben constar los siguientes datos: nombre completo del producto, número de lote, fecha de vencimiento y número de legajo del elaborador o importador habilitado. También deben aparecer el nombre y los datos de domicilio del titular, elaborador o importador del producto, la indicación de contenido neto, el país de origen y las advertencias de uso.
Recomendaciones de uso:
- No dirigir el rocío de la espuma hacia el rostro (ojos, boca, nariz, orejas).
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- No utilizar a una distancia menor a 1,5 metros.
- Mantener el producto alejado del calor o del fuego. Su envase no debe ser perforado.
- No arrojar los envases vacíos en la vía pública
Asimismo, hay que destacar que es importante leer las advertencias de uso. El producto es de uso externo, por lo tanto, no deber ser inhalado o ingerido. Si esto último ocurriera, consultar al médico o acercarse al hospital o centro de salud más próximo a su domicilio.