"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > tormentas

Se viene un domingo con calor y probabilidad de tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la máxima alcanzará los 32°C y las lluvias aisladas podrían extenderse hasta la madrugada del lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este domingo temperaturas elevadas en la provincia. De acuerdo al reporte oficial, la máxima ascenderá hasta los 32°C, mientras que la mínima registrada en las primeras horas de la jornada fue de 21°C. Además, una brisa proveniente del sector sur acompañará el día, aportando algo de alivio frente al calor.

Sin embargo, hacia la tarde-noche se prevé la probabilidad de tormentas aisladas que podrían extenderse hasta la madrugada del lunes.

En cuanto al pronóstico extendido, el organismo anticipa que durante el feriado del lunes y martes se espera un marcado ascenso de temperatura, con máximas que oscilarán entre los 35°C y 36°C, configurando un inicio de semana con intenso calor en la provincia.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar