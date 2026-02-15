El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este domingo temperaturas elevadas en la provincia. De acuerdo al reporte oficial, la máxima ascenderá hasta los 32°C, mientras que la mínima registrada en las primeras horas de la jornada fue de 21°C. Además, una brisa proveniente del sector sur acompañará el día, aportando algo de alivio frente al calor.
Se viene un domingo con calor y probabilidad de tormentas
