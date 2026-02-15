Se viene un domingo con calor y probabilidad de tormentas

Sin embargo, hacia la tarde-noche se prevé la probabilidad de tormentas aisladas que podrían extenderse hasta la madrugada del lunes.

En cuanto al pronóstico extendido, el organismo anticipa que durante el feriado del lunes y martes se espera un marcado ascenso de temperatura, con máximas que oscilarán entre los 35°C y 36°C, configurando un inicio de semana con intenso calor en la provincia.