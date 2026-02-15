Más detalles del increíble fenómeno astrológico del 28 de febrero

Seis planetas se alinearán en el cielo, en un fenómeno poco común.

Cuál es el mejor momento para observar una alineación de planetas en el cielo

Para disfrutar de este fenómeno astronómico, la clave está en la puntualidad. El mejor momento para observar el cielo será entre 30 y 60 minutos después de la puesta del sol.

Hacia dónde mirar: debes orientar tu mirada hacia el Oeste .

debes orientar tu mirada hacia el . Visibilidad: Venus y Júpiter serán los protagonistas indiscutidos por su intenso brillo. Saturno y Mercurio aparecerán más cerca del horizonte, por lo que necesitarás una vista despejada de edificios o montañas.

Venus y Júpiter serán los protagonistas indiscutidos por su intenso brillo. Saturno y Mercurio aparecerán más cerca del horizonte, por lo que necesitarás una vista despejada de edificios o montañas. Uso de tecnología: debido a la distancia, Urano y Neptuno no serán visibles a simple vista; para encontrarlos, se recomienda el uso de binoculares o telescopios básicos y aplicaciones de mapas estelares.

Febrero finalizará con un gran fenómeno astronómico.

Para apreciar la belleza de los planetas en todo su esplendor, los especialistas recomiendan alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. Un cielo oscuro permitirá notar la diferencia entre los planetas y las estrellas.

Cuándo ocurrirá la gran alineación de planetas

Aunque el movimiento de los astros es gradual, el punto máximo de este evento ocurrirá el viernes 28 de febrero de 2026. En esta fecha, la perspectiva desde la Tierra permitirá ver a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno aparentemente alineados.

Es importante destacar que, técnicamente, los planetas no forman una línea recta en el espacio (lo cual es físicamente imposible debido a sus órbitas), sino que se agrupan en un arco visual desde nuestra posición, creando una ilusión geométrica fascinante.