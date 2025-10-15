¡Vuelve Popstars! El reality dio origen a Bandana y Mambrú

Embed

Después de tanta espera, finalmente el programa regresa al canal de las pelotitas para descubrir nuevas voces, revelar nuevos talentos y volver a hacer vibrar al país como solo un gran show puede hacerlo. Con una mirada renovada, una estética actualizada y el mismo espíritu que lo caracterizó, Popstars vuelve para emocionar con las voces, las historias y los sueños de una nueva generación.

El escenario donde todo puede comenzar se enciende nuevamente, convocando a chicas de todo el país que quieran bailar, cantar y brillar, con la oportunidad de cumplir el sueño de convertirse en una estrella pop.

Cómo era el formato de Popstars

De miles de aspirantes, se van eliminando hasta quedar 20. Luego esos 20 ingresarán a una especie de taller donde aprenderán técnica vocal, danza, coreografías, etc. Las que no superen la prueba se marcharán, reduciendo el grupo a 10 que formarán cinco grupos en donde deberán cambiar el estilo, armar coreo, interpretar y distribuir la letra de una canción escogida al azar en un tiempo límite de 30 minutos.

Al final, las 10 chicas son convocadas para una entrevista. Allí, acompañada de dos personas que haya elegido y frente al jurado, es declarada apta o no para formar parte del grupo.

El programa de televisión no es un reality sino más bien una especie de documental. Las cinco chicas seleccionadas deberán convivir durante cinco meses en una casa adaptada con estudio de grabación y sala de ensayos para fortalecer lazos entre ellas.

La producción de Popstars estuvo a cargo de RGB Entertainment y así se produjeron dos temporadas. La primera en 2001 "Popstars: tu show está por empezar", donde solo participan mujeres, donde surge BANDANA. La segunda temporada de 2002 "Popstars: Tu show", es la versión masculina, del cual surge Mambrú.