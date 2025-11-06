¿Valentina Cervantes se va de Masterchef por Enzo Fernández?

En una nota con Desayuno Americano(América TV), abrió la intimidad de su relación con Enzo Fernández: “Estamos súper bien. Hablamos todos los días y hacemos videollamadas”, aseguró con sonrisa calma. La influencer profundizó: “Obvio que lo extraño todos los días, él también a mí y queremos estar los cuatro juntos. Los dos somos muy seguros de sí mismos. Él está muy concentrado en el fútbol, le está yendo bárbaro mientras juega varios partidos seguidos y yo estoy acá. Obvio que lo quiero ver lo antes posible”.

Luego contó cómo manejan la comunicación y sostienen la cotidianeidad a la distancia: “Hablamos todos los días. Cuando me levanto, me voy a dormir, hablamos con los nenes, así que estamos siempre comunicados”. Consultada sobre los celos, Valentina señaló de manera directa: “Nunca fue un tema de superación porque no soy celosa en general. Nunca lo fui”.

Cervantes hizo hincapié en la armonía que supieron construir y se refirió por último sobre un eventual reencuentro con el futbolista, sea en Londres o en Buenos Aires: "Vamos a ver si está la posibilidad, sí”. De esta manera, la participante de MasterChef Celebrity dejó bien en claro que la base de su relación es la confianza y la seguridad.