¿Valentina Cervantes se va de Masterchef por Enzo Fernández?

En las últimas horas, se supo que Valentina Cervantes habría presentado su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), donde se convirtió en una de las concursantes favoritas. Así lo informó Ángel De Brito.

En las últimas horas, se supo que Valentina Cervantes habría presentado su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), donde se convirtió en una de las concursantes favoritas. Así lo informó Ángel De Brito, quien además expuso la frase de Enzo Fernández que la llevó a ponerle un punto final a su participación.

“Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, sostuvo el periodista en referencia al jugador, con el que la modelo tiene dos hijos: Olivia y Benjamín.

Y en medio de rumores, versiones cruzadas y especulaciones sobre la vida sentimental del mediocampista y la influencer, la propia Valentina decidió romper el silencio y despejar dudas sobre su presente.

En una nota con Desayuno Americano(América TV), abrió la intimidad de su relación con Enzo Fernández:Estamos súper bien. Hablamos todos los días y hacemos videollamadas”, aseguró con sonrisa calma. La influencer profundizó: “Obvio que lo extraño todos los días, él también a mí y queremos estar los cuatro juntos. Los dos somos muy seguros de sí mismos. Él está muy concentrado en el fútbol, le está yendo bárbaro mientras juega varios partidos seguidos y yo estoy acá. Obvio que lo quiero ver lo antes posible”.

Luego contó cómo manejan la comunicación y sostienen la cotidianeidad a la distancia: “Hablamos todos los días. Cuando me levanto, me voy a dormir, hablamos con los nenes, así que estamos siempre comunicados”. Consultada sobre los celos, Valentina señaló de manera directa: Nunca fue un tema de superación porque no soy celosa en general. Nunca lo fui.

Cervantes hizo hincapié en la armonía que supieron construir y se refirió por último sobre un eventual reencuentro con el futbolista, sea en Londres o en Buenos Aires: "Vamos a ver si está la posibilidad, sí. De esta manera, la participante de MasterChef Celebrity dejó bien en claro que la base de su relación es la confianza y la seguridad.

FUENTE: PrimiciasYa

