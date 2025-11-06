Lionel Scaloni reveló los convocados de la Selección ante Angola

Además, Scaloni volvió a convocar a dos jugadores jóvenes que transitan un gran presente en Europa: Valentín Barco y Máximo Perrone. El exdefensor de Boca es actualmente una de las figuras del Racing de Estrasburgo de Francia, mientras que el exvolante de Vélez es una pieza clave en el Como de Italia.

Los convocados de la Selección Argentina para el amistoso contra Angola

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo).

Mediocampistas: Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Real Betis) y Nicolás Paz (Como 1907).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras), Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo), Gianluca Prestianni (Benfica) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).