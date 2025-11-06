"
Lionel Scaloni reveló los convocados de la Selección ante Angola

El entrenador del combinado nacional confirmó este jueves a los jugadores que estarán disponibles para el choque contra el elenco africano.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer este jueves la lista de convocados para el partido amistoso contra Angola, a disputarse el próximo 14 de noviembre en Luanda.

En cuanto a las novedades, figuran por primera vez en una nómina del seleccionado mayor los delanteros Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni. El futbolista de Racing de Estrasburgo es actualmente el goleador de la Ligue 1 con nueve tantos. Por su parte, el extremo del Benfica de Portugal se destacó recientemente en el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Cabe señalar que Emiliano "Dibu" Martínez, Leandro Paredes, Marcos "Huevo" Acuña y Franco Mastantuono no estarán presentes en este compromiso ante el elenco africano por diferentes motivos.

Además, Scaloni volvió a convocar a dos jugadores jóvenes que transitan un gran presente en Europa: Valentín Barco y Máximo Perrone. El exdefensor de Boca es actualmente una de las figuras del Racing de Estrasburgo de Francia, mientras que el exvolante de Vélez es una pieza clave en el Como de Italia.

Los convocados de la Selección Argentina para el amistoso contra Angola

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo).

Mediocampistas: Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Real Betis) y Nicolás Paz (Como 1907).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras), Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo), Gianluca Prestianni (Benfica) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

