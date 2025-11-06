La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a ser tendencia en redes sociales tras dejar entrever una posible proyección política futura. En las últimas horas, la titular del Senado reaccionó con “me gusta” a varios comentarios en los que usuarios la postulaban como candidata a presidenta para 2027, lo que generó sorpresa entre sus seguidores y detractores.
Villarruel dio "me gusta" a mensajes que la postulan como candidata presidencial
La vicepresidenta reaccionó en Instagram a comentarios que la alentaban para competir por la Presidencia y dejó definiciones que marcaron su distanciamiento del Gobierno de Milei.