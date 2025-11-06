Villarruel dio "me gusta" a mensajes que la postulan como candidata presidencial

image

A su vez, Villarruel aprovechó la interacción para responder a usuarios que la tildaron de “traidora” o la acusaron de haberse alejado del presidente Javier Milei.

“Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad, y que no he realizado ninguna traición. El resto son chismes de panadería. Ustedes creen que se debe ser servil y no lo soy”, escribió.

La vicepresidenta también dejó entrever su distancia con el oficialismo libertario, al señalar: “Para entenderlo solo hace falta ver las listas llenas de peronistas que se presentaron en las últimas elecciones. No están preparados para esta charla”.

Finalmente, ante quienes le sugirieron dejar la política, Villarruel respondió con ironía: “Porque en esta soy muy buena y decente, que es una condición en extinción”.

Con estas declaraciones, la vicepresidenta volvió a marcar diferencias con la cúpula del Ejecutivo y alimentó las especulaciones sobre su futuro político de cara a las próximas elecciones presidenciales.