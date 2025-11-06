"
Villarruel dio "me gusta" a mensajes que la postulan como candidata presidencial

La vicepresidenta reaccionó en Instagram a comentarios que la alentaban para competir por la Presidencia y dejó definiciones que marcaron su distanciamiento del Gobierno de Milei.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a ser tendencia en redes sociales tras dejar entrever una posible proyección política futura. En las últimas horas, la titular del Senado reaccionó con “me gusta” a varios comentarios en los que usuarios la postulaban como candidata a presidenta para 2027, lo que generó sorpresa entre sus seguidores y detractores.

Todo comenzó luego de que Villarruel publicara en Instagram una foto junto a Shea Bradley-Farrell, titular del Instituto Counterpoint para Políticas, Investigación y Educación de Estados Unidos, a quien recibió en el Senado. El posteo rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y críticas, pero su reacción a algunos comentarios no pasó inadvertida.

Entre los mensajes que recibieron su “like”, se destacaron frases como “Fuerza Victoria, orgullo de mujer, futura presidente 2027” o “Maravillosa. Victoria Villarruel 2027”. Cada uno fue aprobado con un corazón por la vicepresidenta, lo que desató especulaciones sobre sus aspiraciones políticas.

A su vez, Villarruel aprovechó la interacción para responder a usuarios que la tildaron de “traidora” o la acusaron de haberse alejado del presidente Javier Milei.

“Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad, y que no he realizado ninguna traición. El resto son chismes de panadería. Ustedes creen que se debe ser servil y no lo soy”, escribió.

La vicepresidenta también dejó entrever su distancia con el oficialismo libertario, al señalar: “Para entenderlo solo hace falta ver las listas llenas de peronistas que se presentaron en las últimas elecciones. No están preparados para esta charla”.

Finalmente, ante quienes le sugirieron dejar la política, Villarruel respondió con ironía: “Porque en esta soy muy buena y decente, que es una condición en extinción”.

Con estas declaraciones, la vicepresidenta volvió a marcar diferencias con la cúpula del Ejecutivo y alimentó las especulaciones sobre su futuro político de cara a las próximas elecciones presidenciales.

