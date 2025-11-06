Feriado Bancario: qué servicios funcionarán y cuáles no

Al cierre del miércoles, la cotización informal del dólar era de $ 1.420 para la compra y $1.440 para la venta, por debajo de la oficial que se ubicó en$ 1.425 y $ 1.475.

Operaciones bancarias

Sin atención por ventanilla, las opciones para las actividades bancarias son el homebanking o los cajeros automáticos.

Por homebanking podrán hacerse pagos, transferencias o manejos entre cuentas, además del uso de tarjetas de débito y crédito sin restricciones.

No obstante, hay que tener en cuenta que las transferencias inmediatas (vía CBU/CVU) podrían demorar su acreditación hasta el siguiente día hábil. Asimismo, los depósitos en efectivo realizados en cajeros automáticos pueden verse acreditados mañana.

Estarán inhabilitados sin límites los canales para las operaciones con divisas o inversiones, como por ejemplo los fondos comunes de inversión.

Si bien las ventanillas de los bancos estarán cerradas, se podrá retirar dinero en los comercios habilitados como supermercados y estaciones de servicio.

Billeteras, sin restricciones

Dado que las billeteras virtuales no se rigen por las normas del sistema bancario funcionarán sin ningún tipo de restricción a través de todas las modalidades disponibles.

Se podrá pagar con QR, realizar compras con tarjeta, transferir dinero entre cuentas CVU/CVU, y usar todos los servicios de la app sin inconvenientes.

A su vez, las transferencias de dinero entre cuentas bancarias (CBU) y cuentas virtuales (CVU) debieran acreditarse de manera inmediata.