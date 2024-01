Una pareja se despidió este miércoles del Bailando 2023

Acto seguido, el jurado, integrado por Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Aníbal Pachano, salvaron a cuatro equipos. El periodista eligió a El Conejo para que continúe en la competencia. El director teatral optó por Maxi de la Cruz. La modelo, en tanto, decidió salvar a Juli Castro. Por último, la One votó por Melody quien actualmente está reemplazando a su cuñada Charlotte Caniggia.

Lali González quedó eliminada del Bailando 2023

A las 23:30, el conductor Marcelo Tinelli anunció qué pareja tuvo que abandonar el certamen. "Acá está la votación y la decisión de la gente", dijo el presentador con el sobre en la mano.

"Lamentablemente Milett (Figueroa) ha quedado afuera por lesión y ahora se suma una de las parejas que está acá", agregó mirando a Coki Ramírez y a Lali González.

"La pareja que sigue en el certamen se queda con el 57,6 por ciento de los votos. La pareja que deja el certamen lo deja con el 42,4 por ciento. Señoras y señores, por decisión de la gente, sigue y se mete entre los 14 mejores del certamen la pareja de Coki Ramírez y Tato Ortiz", informó Tinelli.

Lali González

De esta manera, la paraguaya Lali González dejó el certamen de Marcelo Tinelli. "Gracias. Para mí fue un sueño poder cumplir este paso por la pista. Vos sabés, Tinelli, yo crecí contigo. Y me voy con muchos amigos, y me voy aprendiendo y me voy con ganas de seguir bailando. La vida es un baile y de eso se trata. Nos vemos el año que viene", se despidió emocionada.