Y aclaró que "Cristian de violento no tiene nada, es una persona muy dulce y cariño. Por los audios la violenta es ella con él, fueron fuertes".

La abogada reconoció en esa línea: "Sí me dolió que vuelva con ella un poquito pero lo entendí. Me pareció muy violento todo lo de los audios que también me incluye a mí".

Ella contó que conoció el artista en un subte de Londres, que lo reconoció y se quedaron charlando, y que luego siguieron en contacto por redes sociales y él le dijo que regresara allí.

"Yo lo quiero de verdad, como puedo querer a un amigo", explicó, dejando en claro que ahora mantiene una relación de amigos con el artista, y que él está "muy mal" por su separación de Mariela.

Sobre el final dejó en claro que Verónica Castro, madre del cantante, no influye en ninguna de sus decisiones. "No se deja manipular para nada", sentenció.