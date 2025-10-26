La pícara foto que Wanda Nara se sacó junto a su neuvo novio Martín Migueles y Maxi López

El encuentro se dio durante la fiesta que la conductora organizó en la previa del cumpleaños de su hija menor. El evento se realizó en Rosario por lo que estuvieron invitados los seres queridos de Mauro Icardi.

“Solo Wanda junta al ex y al actual y se ríe de las fotos”, dice uno de los comentarios que aparecen en el posteo. “Maxi es todo lo que está bien”, “no puedo creer esa foto”, “sos una genia Wanda” y “se agarró al ex frente al actual”, fueron otras de las reacciones.

Cabe recordar que en varias oportunidades, Maxi dejó en claro que no tiene ningún tipo de problema con Martín -el nuevo novio de Wanda-, ya que asegura que su prioridad son los tres hijos varones que tienen en común y que ella sea feliz.

La condición que Mauro Icardi le puso a Martín Migueles

Wanda Nara se muestra cada vez más cerca de Martín Migueles, su nueva pareja. Sin embargo, esta relación no le cayó para nada bien a Mauro Icardi. Tanto es así que el martes pasado al aire de Mujeres argentinas (eltrece) se filtró la condición que el delantero del Galatasaray les puso tanto a la mediática como al actual novio de ella.

Gustavo Méndez fue el encargado de leer parte de la solicitud de medida cautelar de Mauro contra Wanda y Martín. “Fue después del video que despertó la furia de Icardi”, precisó el periodista por la grabación en la que aparecía Migueles muy cerca de una de las hijas del futbolista.

“Wanda grabó con su celular y en el final del video de una historia de Instagram aparece Migueles acostado y su mano sobre la espalda de la hija mayor de Mauro”, detalló Méndez por el material que hizo estallar al rosarino.

Según informó el periodista, el comunicado expresa: “A fin de que se ordene a la progenitora abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias, o tocamiento por parte de su actual pareja/amigo el señor Martín Migueles hacia las niñas“.

Y continúa con la multa que tendrían en caso de que Wanda muestre en las redes sociales “alguna situación de las hijas con Martín Migueles”: “Bajo apercibimiento de suspender el ejercicio del cuidado personal sobre las hijas menores; se haga efectivo el apercibimiento dispuesto con fecha 10/06/2025 disponiendo en consecuencia la aplicación de la multa de 100 millones de pesos”.