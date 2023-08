Trascendió cómo tomó Thiago Medina el embarazo de Daniela Celis

Este lunes, Daniela y Thiago estuvieron en el living de A la Barbarossa. En el programa de Georgina Barbarossa, la ex Gran Hermano contó cómo fue la reacción de su pareja al recibir la noticia.

"Él estaba en la casa de sus hermanos. Lo llamo y le digo: 'tengo que contarte algo, vení'. Le dije: 'te venís', y le corté el teléfono", comenzó narrando la morocha.

"¿Y vos? ¿Qué te imaginabas?", le preguntó Georgina a Thiago. "No me imaginaba nada. Fui para ahí. Y me dice: 'te tengo que contar algo, me hizo una test de embarazo, me dio positivo, estoy embarazada'", agregó el muchacho.

"Cuando venía Thiago, yo me hago otro test para darle la noticia", siguió Daniela y comentó que la reacción de su pareja la tomó por sorpresa: "Y me dijo: '¿qué es esto? ¿estás?'. Y le digo: 'Sí, estoy embarazada y son dos'. Se puso re contento... La verdad la reacción de él... Tenía miedo de cómo iba a reaccionar".

"¿Pensabas que no se iba a poner contento?", retrucó la conductora. "Y no sé... quizás el momento, pero no, estalló de alegría y me sentí muy acompañada", remató la ex GH.