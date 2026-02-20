Tras versiones de internación, el Indio se mostró en redes y calmó a sus fans

image

Desde el entorno del artista aclararon que Solari solo estaba realizándose chequeos médicos de rutina por indicación profesional, y descartaron cualquier cuadro grave.

La foto que compartió en Instagram no solo calmó la preocupación, sino que también despertó entusiasmo entre sus fanáticos. Muchos interpretaron la imagen como una señal de que podría estar trabajando en nuevo material.

Los mensajes no tardaron en multiplicarse. “Qué hermoso verte bien”, “El más grande del país”, “Vivito y coleando”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Con una sola imagen y sin necesidad de explicaciones, el Indio volvió a marcar presencia y dejó un mensaje claro: está bien y sigue enfocado en la música.