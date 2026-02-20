"
Tras versiones de internación, el Indio se mostró en redes y calmó a sus fans

Luego de que circularan versiones sobre una presunta internación por un ACV, el Indio Solari reapareció en sus redes sociales con una imagen desde su estudio de grabación. Sin emitir declaraciones, el músico dejó en claro que se encuentra bien y activo.

El Indio Solari volvió a mostrarse públicamente y llevó tranquilidad a sus seguidores después de que, en las últimas horas, circularan versiones que hablaban de una supuesta internación por un accidente cerebrovascular.

El músico eligió no hacer declaraciones ni comunicados formales. En cambio, publicó una imagen en sus redes sociales desde su estudio de grabación. El gesto fue suficiente para desactivar los rumores y confirmar que se encuentra en buen estado.

La inquietud había crecido luego de que trascendiera la información sobre un posible ACV. Incluso el periodista Ángel de Brito mencionó esa posibilidad, aunque horas más tarde se retractó y pidió disculpas por haber difundido datos incorrectos.

Desde el entorno del artista aclararon que Solari solo estaba realizándose chequeos médicos de rutina por indicación profesional, y descartaron cualquier cuadro grave.

La foto que compartió en Instagram no solo calmó la preocupación, sino que también despertó entusiasmo entre sus fanáticos. Muchos interpretaron la imagen como una señal de que podría estar trabajando en nuevo material.

Los mensajes no tardaron en multiplicarse. “Qué hermoso verte bien”, “El más grande del país”, “Vivito y coleando”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Con una sola imagen y sin necesidad de explicaciones, el Indio volvió a marcar presencia y dejó un mensaje claro: está bien y sigue enfocado en la música.

