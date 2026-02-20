El Indio Solari volvió a mostrarse públicamente y llevó tranquilidad a sus seguidores después de que, en las últimas horas, circularan versiones que hablaban de una supuesta internación por un accidente cerebrovascular.
Tras versiones de internación, el Indio se mostró en redes y calmó a sus fans
Luego de que circularan versiones sobre una presunta internación por un ACV, el Indio Solari reapareció en sus redes sociales con una imagen desde su estudio de grabación. Sin emitir declaraciones, el músico dejó en claro que se encuentra bien y activo.