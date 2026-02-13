Juan Cruz Yacopini recibió una emocionante visita durante su internación

image

Esta fue la tercera vez que Yacopini se expresó públicamente desde el accidente que sufrió en diciembre. Días atrás había agradecido los mensajes y las cadenas de oración con una frase que conmovió a todos: “Estoy corriendo la carrera más difícil de mi vida”.

Luego, en un posteo más extenso, compartió imágenes de su internación, muchas junto a su madre, su padre y su hermana, además de amigos que lo acompañan día a día. Las fotos reflejaron avances en su estado físico y marcaron un paso importante dentro de un camino que todavía es largo.

La imagen junto a los hermanos Benavides

La historia de Instagram que compartió Juan Cruz.

Juan Cruz Yacopini

El gesto de los Benavides para con Juan Cruz se leyó como un espaldarazo anímico. Luciano y Kevin Benavides vienen de hacer historia en el Rally Dakar 2026. Luciano se consagró campeón en motos tras una definición agónica, mientras que Kevin, bicampeón del Dakar, logró reinventarse y competir en la categoría Challenger.

Cómo fue el accidente

El accidente que sufrió Juan Cruz, ocurrió el 19 de diciembre de 2025 en el dique El Carrizal. Yacopini se encontraba navegando en una lancha junto a un grupo de personas cuando decidió arrojarse al agua para refrescarse, sin advertir que se trataba de una zona de poca profundidad.

El impacto contra el fondo le provocó un traumatismo severo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia hasta un punto sobre la Ruta 62, donde lo esperaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

Durante el traslado, el piloto sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado con maniobras de RCP. Tras ser estabilizado, fue derivado al Hospital Perrupato, donde se le diagnosticó un politraumatismo grave y shock medular, y luego trasladado a la Clínica de Cuyo. Actualmente continúa su tratamiento médico en Buenos Aires, enfocado en una recuperación progresiva.