Tras la final, Nacho regresó a la casa de Gran Hermano

Sobre qué es lo que le dijo a Marcos al oído antes de salir del juego al consagrarse con el segundo puesto, Castañares reveló: "Lo felicité mucho, le dije que se lo merecía, que era la mejor persona que había conocido". Así como agregó: "Él me agradeció y me pidió perdón porque al principio no teníamos muy buena relación y yo también le pedí perdón por haberlo prejuzgado".

Con relación a su primera noche afuera, el ex hermanito admitió no haber dormido casi nada: "No podía cerrar los ojos porque sabía que no iba a poder dormir, pensaba en el recibimiento que tuve, la gente, Santi (del Moro)".

Asimismo, durante la charla con Georgina Barbarossa, Nacho recordó el peor momento que vivió dentro de la casa televisiva: "Empezar el año sin contacto con mi familia, sentía que les estaba faltando en un momento muy importante por todo lo que había pasado y eso me pesó".

Al tiempo que remarcó: "Sobre todo a mi abuela, porque era el primer Año Nuevo sin mi mamá, sabía que mi papá y mis tíos iban a estar bien", refiriéndose al primer fin de año tras la muerte de su madre.