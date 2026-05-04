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Gladys "La Bomba Tucumana" destrozó a Luana Fernández y estalló todo

Gladys “La Bomba Tucumana” decidió enfrentar directamente a Luana Fernández. El cruce, en vivo, dejó expuestas diferencias profundas.

En la cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe), la tensión se apoderó de la mesa cuando Gladys “La Bomba Tucumana” decidió enfrentar directamente a Luana Fernández. El cruce, en vivo, dejó expuestas diferencias profundas entre ambas participantes y se convirtió en uno de los momentos más intensos de la noche.

Con firmeza, Gladys expresó su incomodidad respecto a la convivencia con Luana y dejó en claro que no confía en ella. “Luana quiero que se vaya. No me gusta convivir con alguien que no es leal. Aunque estemos jugando, yo soy respetuosa y tengo lealtad con la gente que me siento más identificada y a esa gente me pego. Obviamente tengo mi carácter y mi forma de jugar, juego sola”, lanzó, marcando su postura.

La cantante fue más allá y habló de traición. “Me sentí muy traicionada porque es la primera persona con la que yo me relacioné, me sentí más atraída dentro de la casa, con el grupo con el que yo estoy jugando y yo lo que tengo es un sello acá enorme de lealtad y fidelidad. Ella me clavó un puñal por la espalda, además de ofenderme públicamente y acusarme”, agregó.

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Luana no se quedó callada y respondió con ironía y firmeza: “Hace tres días entraste. Igual debo decir, Santi, que, otra vez reitero, es un honor que dos tremendas icónicas me nombren así, como Gla y como Grace, de verdad para mí es un montón”.

“Yo voy en contra tuyo porque vos te portaste mal conmigo”, retrucó Gladys. Luana, por su parte, defendió su juego: “Yo eso ya lo hablé y te lo aclaré. Y siento que viniste a destruir mi grupo donde yo estaba, que ya ahora no lo necesitás. Tu hijo tiene 33 años igualmente, ya lo hablamos a eso. Esto es un juego, es un reality show”.

La discusión se tornó más personal cuando Gladys le exigió respeto: “Pará, pará, sé respetuosa, ya que no lo fuiste nunca conmigo. Yo no vine acá a acostarme con nadie, capaz que vos sí”. A lo que Luana replicó: “No lo sé, no parece”. La tensión era palpable y ninguna cedía terreno.

Gladys cerró con contundencia: “Te equivocaste y bien feo conmigo. Con vos no podría convivir nunca, no puedo ni quiero ni deseo”. Luana, sin perder la calma, respondió: “Está perfecto, la gente lo va a decidir. Si me tengo que ir, me voy a ir con la frente en alto, listo, perfecto, te saldrás con la tuya”.

El cruce terminó con un último intercambio que dejó claro que la relación entre ambas está quebrada. “Yo, mi amor, yo tengo vida afuera, tengo trabajo”, dijo Gladys. “Bueno, todos tenemos vida”, retrucó Luana. “No, no sé vos”, cerró La Bomba.

FUENTE: PrimiciaYa

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