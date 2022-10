María Laura Santillán contó su duro momento

“Sos quien está atento a mi llegada, el que me espera, el que sabe qué necesito, cómo acompañarme o cómo distraerme. El que me pide, me reclama, me insiste. El que quiere salir a toda hora, el que pide mimos a toda hora. El que me despierta a la mañana y se acuesta a mis pies cada noche. El que me mira, me sonríe (sí, Simón sonríe), y me apoya su pata y su hocico", continuó María Laura Santillán en Instagram.

Junto a sus palabras, Santillán posteó varias imágenes de la intimidad junto a su incondicional mascota que la acompañó durante buena parte de su vida.