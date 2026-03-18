Tini en medio del conflicto con Emilia: "Me crucé con tantas víboras"

Las palabras de Tini resonaron fuerte y, como gesto definitivo, decidió dejar de seguir a Emilia en redes sociales. Un movimiento que no pasó desapercibido.

Cabe recordar que durante mucho tiempo ambas artistas se mostraron cercanas: se apoyaron mutuamente en sus shows y hasta lanzaron canciones juntas. La relación parecía sólida, pero algo se quebró.

Por su parte, Martín Cirio también se metió en la polémica desde su stream y lanzó: "A ver yo no estoy en la cabeza de Tini, pero es muy probable que esté hablando de Emilia. La realidad es que están todos re peleados, chicos, es un re puterío eso. Por eso, después pasa el tiempo y sale uno diciendo: 'No yo ya no hablo más con tal y está todo bien, ¿Cómo está todo bien si antes eran hermanos y ahora no se hablan más?'".

El influencer fue más allá y añadió: "Hay cosas que no puedo contar, porque hay información que sí sé y se imaginarán por qué no la puedo contar. Que la cuenten los y las protagonistas. Pero que está todo mal… es obvio que está todo mal. Está todo re mal".

Por último, apuntó directamente contra Emilia: "Es como que varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, de ciertos tejes y manejes, de Emilia. Cositas de chica de pueblo... ¡Pero es más viva que todas juntas! Tiene algunas cositas, es tejedora".

Qué actitud tomaron Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes en medio del conflicto de Tini Stoessel y Emilia Mernes

Un gesto mínimo en redes sociales bastó para encender la polémica: el 17 de marzo, Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram. El movimiento digital desató rumores de pelea y un quiebre definitivo entre ambas. En medio de este revuelo, dos mujeres muy ligadas a la Scaloneta, Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, también quedaron involucradas en la historia.

Durante años, Tini y Emilia compartieron una relación cercana, tanto en lo personal como en lo artístico. Juntas lanzaron colaboraciones como La Original, incluida en el disco MP3 de Mernes, y Blackout, junto a Nicki Nicole, estrenada en marzo de 2025.

Aunque desde hace tiempo circulaban versiones de distanciamiento, ninguna de las dos había dado señales públicas. Por eso, el unfollow de Tini fue detectado rápidamente por sus fandoms y se viralizó en cuestión de minutos, confirmando lo que hasta entonces eran solo especulaciones.

Por ahora, la novia de Duki sigue manteniendo el follow hacia Antonela Roccuzzo, lo que generó una ola de comentarios y teorías. Entre las hipótesis que circulan, una apunta a un conflicto laboral: Emilia habría sumado a su equipo a estilistas y bailarines que trabajaban con Stoessel, gesto que Tini habría interpretado como una traición.

Otra versión habla de celos y tensiones personales: Emilia no habría acompañado a Tini en un show clave, donde sí estuvo María Becerra, con quien también se dice que mantiene un vínculo distante.

Lo cierto es que el conflicto parece haber trascendido a las protagonistas. Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, habrían mostrado su apoyo a Tini Stoessel, lo que sumó más combustible a la polémica.

Ambas, la esposa de Messi y la novia del mediocampista, siguen a Tini en Instagram, mientras que Emilia no figura entre sus contactos. Este detalle no pasó inadvertido para los fanáticos, que lo interpretaron como una clara señal de respaldo hacia Stoessel en medio de un enfrentamiento que ya dejó de ser rumor para convertirse en un verdadero escándalo dentro del pop argentino.