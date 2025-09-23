Lengua de señas, la importancia de su implementación

En concreto, Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día en 2018 para visibilizar y fortalecer los derechos de las personas sordas, reconociendo a las lenguas de señas como idiomas naturales y esenciales.

Esta organización trabaja para preservar los lenguajes de signos y la cultura sorda como parte fundamental de los derechos humanos de las personas con este tipo de problema.

La ONU fue la entidad que impulsó la celebración de este día.

Según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80% de ellas vive en países en desarrollo y como colectivo, utilizan más de 300 diferentes tipos de lenguas de señas.

El propósito de este día

Está claro que el propósito de celebrar el Día Internacional de las Lenguas de Señas no se resume a un solo punto. Por eso, es mejor enumerar los siguientes: