Operan a Thiago Medina por su cuadro de fibrobroncospia

"Equipo de cirugias de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del hospital Bicentenario de Esteban Echeverría que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, interviene quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal. El paciente se encuentra estable y se estima una cirugía de varias horas", se especificó en el parte médico y se adelantó que el próximo informe se conocerá a las 18 horas.

Esto tiene que ver con las lesiones en ocho costillas que sufrió Thiago Medina por el choque y que los médicos seguían de cerca para poder intervenir cuanto antes. Por su parte, la familia del ex GH continúa con su pedido de cadenas de oraciones para su pronta recuperación.

Médico explicó qué es la fibrobroncospia que le harán a Thiago Medina

El cirujano Alejandro Damonte se refirió al estudio que deben hacerle a Thiago Medina en diálogo con el programa Lape Club Social Informativo (América Tv) en medio de la preocupación por su internación en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

"La fibrobroncoscopia es un estudio que se realiza seguido, es un estudio de rutina con poco índice de complicaciones, se coloca una pequeña cámara dentro de la vía aérea a través de la boca o la nariz para poder visualizar por dentro los bronquios y parte del pulmón. Es similar a la endoscopía digestiva", describió el profesional de la salud en el ciclo de Sergio Lapegüe.

Y agregó sobre el cuadro que presenta el ex Gran Hermano: "Por lo que tengo entendido, Thiago tuvo un trauma toráxico que se complicó con una infección. Este estudio se realiza para tener un diagnóstico de algún germen y poder dar un antibiótico específico para tratar la infección que está cursando".

En ese sentido, el especialista remarcó que Thiago "tuvo un trauma toráxico, fracturas costales con sangrado, lastimado el pulmón... Esa sangre es un caldo de cultivo para gérmenes... Es un paciente grave, crítico, tuvo un trauma severo, un accidente en moto muy grave".

"Hoy está con asistencia mecánica y debe tener drogas para mantener la presión. Los pasos que damos los médicos en este tipo de pacientes deben ser prudentes. Menos es más. La idea en principio es hacer una broncoscopia, el rescate de algún germen y mejorar el antibiótico que está recibiendo", explicó sobre cuáles son los habituales procedimientos que se siguen en estos casos. Y advirtió que "cuando él estabilice un poco, tal vez una nueva cirugía puede cumplir un rol que lo va a ir recuperando".