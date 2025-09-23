Piden oración por Thiago Medina, el exGran Hermano

"Pensé mucho en hacer este video o no y la verdad es que yo necesito hacerlo porque quiero agradecerles a todos ustedes que oran, que prenden velitas, que me mandan fuerzas. Que sé que están con nosotros, con la familia de Thiago, con las nenas, orando y rezando por él y por su evolución", expresó de entrada la expareja del joven de apenas 22 años quien continúa en terapia intensiva.

Al tiempo que inmediatamente, detalló cuáles son los órganos más comprometidos de Thiago y volvió a pedir ayuda desde la fe. "Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón. Thiago tiene los órganos, los más afectos son sus pulmones y no sé específicamente qué está pasando, no puedo trasmitirles con las palabras porque no sé lo que es. Yo necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras", señaló a flor de piel.