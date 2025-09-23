"
Piden oración por Thiago Medina, el exGran Hermano

Daniela Celis, expareja y madre de las hijas, comentó que los pulmones continúan comprometidos. "Vengo a pedir que recemos y oremos por los pulmones de Thiago", concluyó siempre tomada de su rosario.

Después de que este lunes Daniela Celis explicase a través de sus redes sociales que Thiago Medina enfrenta por estas horas una nueva complicación en su recuperación al presentársele un tapón de moco, la ex Gran Hermano hizo un nuevo y desesperado pedido por la salud del papá de sus hija, la gemelas Laia y Aimé.

"Pensé mucho en hacer este video o no y la verdad es que yo necesito hacerlo porque quiero agradecerles a todos ustedes que oran, que prenden velitas, que me mandan fuerzas. Que sé que están con nosotros, con la familia de Thiago, con las nenas, orando y rezando por él y por su evolución", expresó de entrada la expareja del joven de apenas 22 años quien continúa en terapia intensiva.

Al tiempo que inmediatamente, detalló cuáles son los órganos más comprometidos de Thiago y volvió a pedir ayuda desde la fe. "Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón. Thiago tiene los órganos, los más afectos son sus pulmones y no sé específicamente qué está pasando, no puedo trasmitirles con las palabras porque no sé lo que es. Yo necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras", señaló a flor de piel.

Asimismo, hacia el final de su Instagram Storie Daniela Celis volvió a poner en palabras toda su fe, confiando y agradeciendo a todos aquellos que vienen sumándose a las cadenas de oración en favor de la vida del ex GH. "Creo y sé que los milagros existen y sé que es mucha fe de todos y vamos a lograrlo. Vengo a pedir que recemos y oremos por los pulmones de Thiago", concluyó siempre tomada de su rosario.

Unas horas antes, Celis había explicado por la misma vía virtual las novedades sobre la evolución de Thiago: "Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos... El foco está en sus pulmones".

Vale recordar que Thiago Medina está en terapia intensiva desde el viernes 12 de septiembre, cuando minutos antes de las 20 hs. sufrió un grave accidente en su moto en la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, en Moreno, cuando impactó contra un Chevrolet Corsa. Desde ese momento, el joven ya fue operado en dos oportunidades, donde en la última se le reconstruyó la parrilla costal pero su cuadro sigue siendo muy delicado.

FUENTE: PrimiciasYa

