Después de que este lunes Daniela Celis explicase a través de sus redes sociales que Thiago Medina enfrenta por estas horas una nueva complicación en su recuperación al presentársele un tapón de moco, la ex Gran Hermano hizo un nuevo y desesperado pedido por la salud del papá de sus hija, la gemelas Laia y Aimé.
Piden oración por Thiago Medina, el exGran Hermano
Daniela Celis, expareja y madre de las hijas, comentó que los pulmones continúan comprometidos. "Vengo a pedir que recemos y oremos por los pulmones de Thiago", concluyó siempre tomada de su rosario.