Fiscal Gómez: "No descartamos ninguna hipótesis sobre el incendio"

Gómez indicó que tanto la madre, identificada como Danisa Aveiro, como su hijo de un año continúan internados, Ella con importantes quemaduras en su cuerpo y comprometidas las vías respiratorias, en tanto el menor presenta un cuadro te intoxicación.

La mamá de la nena que murió en 25 de Mayo tiene el 35% del cuerpo quemado

Sobre el hecho hay versiones que indican que la mujer estaría vinculada a la banda que ingresaba drogas en el Servicio Penitenciario y fue desarticulada el fin de semana por la Justicia Federal. Sobre esto, el fiscal comentó que la menor fallecida no era hija biológica de la pareja actual de la mujer, quien sí es padre del niño internado. El hombre, además, se encuentra actualmente detenido, aunque no se ha informado oficialmente por qué delito, ni si su situación guarda relación con lo ocurrido.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Si bien todo indica que se trató de un accidente doméstico, producto del uso de velas, desde la fiscalía se aguarda el resultado de la reinspección que realizará personal de Bomberos para tener mayor certeza sobre el origen del fuego. “Por ahora no deja de ser un accidente doméstico, pero no descartamos ninguna línea de investigación”, concluyó el fiscal Gómez.