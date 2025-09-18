A 5 años de la muerte de Sergio Denis, su hija hizo un desgarrador posteo: "Esa herida que no cierra"

Respecto a este miércoles, el día después del accidente de Fulop, analizó: “Un día en donde desde la mañana revivimos un montón de sensaciones que lejos de estar guardadas siguen a flor de piel, esa herida que no cierra”.

“Y que a pesar del paso del tiempo queda siempre en evidencia detrás de una sensación que en un video vuelve a dejar claro que pase o no una tragedia, la Justicia no actúa, los familiares terminamos siendo juzgados e inversamente proporcional al dolor nos suman culpas y nos restan paz a quiénes somos víctimas de sus negligencias”, agregó, cargando contra el Poder Judicial.

Por último, concluyó: “Duele tanto como este video, 6 años después. Qué triste a veces se vuelve nuestro país y su injusta Justicia”. Además, acompañó la publicación con los hashtags #JusticiaPorSergioDenis y #NoFueUnAccidente".

posteo

Qué le pasó a Catherine Fulop

La entrada de la mamá de Oriana Sabatini al escenario del Arena de Buenos Aires fue celebrada por todos los fans de Erreway, pero a los pocos segundos pasó algo que nadie vio venir: se cayó del escenario y asustó a todos.

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y no tardó en ponerse de pie. “¡Por suerte estoy viva!“, exclamó cuando se reincorporó. Luego, se fundió en un abrazo con Camila Bordonaba, quien interpretaba a su hija en la exitosa ficción creada por Cris Morena.

Las imágenes no tardaron en volverse virales y cientos de usuarios celebraron que se haya tratado de un susto. “¡Tuvo suerte!”, “¡Se levantó como una reina!”, “Yo me hubiese puesto a llorar después de ese golpe”, y “¡La amo!”, fueron algunos de los comentarios que coparon X (ex Twitter).