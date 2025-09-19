Thiago Medina fue operado tras su accidente y permanece estable

Celis agregó que "Thiago permanece en terapia intensiva. Estable. En este momento no requiere droga para la presión" y solicitó mantener la cadena de oración para acompañar su recuperación: "Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración. Toda la fe, luz y fuerza llegan".

En la mañana del mismo día se había difundido un parte médico que confirmaba la decisión de operar a Thiago luego de que no presentara fiebre durante la noche, lo cual permitió avanzar con la intervención.

En medio de la situación delicada, Daniela Celis compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para pedir apoyo espiritual: "Todos unidos por vos. Pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina", acompañando el texto con una foto donde se ven familiares y amigos cercanos al joven.

La influencer también reflexionó sobre las tormentas que afectaron Buenos Aires ese día: "Siento que la lluvia es bendición del cielo. Gracias a cada oración de ustedes, fuerza y velas que prenden".

En días previos, circuló el rumor de un conflicto entre Daniela Celis y la familia de Thiago que le impedía ingresar a la terapia intensiva. Sin embargo, la reciente publicación de la influencer desmiente esa versión y muestra que están más unidos que nunca en este difícil momento.