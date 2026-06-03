Deprimido y sin trabajo: el difícil presente de Thiago Medina

Sin embargo, lejos de quedarse paralizado, Thiago optó por moverse. En los últimos días mostró en sus redes sociales el nuevo emprendimiento que puso en marcha: la venta de álbumes y figuritas del Mundial 2026, un producto que es furor entre fanáticos del fútbol y coleccionistas. "Me voy a ir a entregar un par de álbumes que estoy vendiendo, álbumes, figuritas y todas esas cosas", contó en un video donde dejó ver cómo es su rutina actual, muy distinta a la de sus tiempos en pantalla.

Incluso mostró parte del detrás de escena de su trabajo, con pedidos concretos que debe cumplir. "Acá tenemos dos pedidos. Él me encargó acá veinte, así que ahí está viniendo", relató mientras esperaba a un cliente, dejando en evidencia que el negocio ya está en marcha y con movimiento real.

El emprendimiento no es improvisado: Medina aprovecha su popularidad en redes para generar confianza y es él mismo quien entrega cada pedido, algo que los compradores valoran al momento de elegirlo. Enfocado en reconstruirse, el joven intenta dejar atrás el momento más duro que atravesó —que incluyó también un accidente— y apuesta a salir adelante con trabajo y constancia.

image

¿Qué dijo Thiago Medina tras el video a los besos con una famosa?

Un video que mostraba a Thiago Medina a los besos con Karina Andrade, una influencer y streamer chilena que también crea contenido para OnlyFans, se viralizó en X y disparó todo tipo de rumores sobre un posible nuevo romance del ex Gran Hermano. Las imágenes fueron difundidas por el periodista Fede Flowers, quien además reveló que Thiago habría dicho, durante una transmisión en vivo, que el encuentro con Karina se iba a repetir.

Ante el revuelo generado, el joven salió a aclarar la situación a través de sus historias de Instagram con un mensaje sin vueltas: "A mí no me quieran vincular con nadie que yo estoy solo. No estoy conociendo a nadie ni tampoco estoy con nadie". La separación definitiva de Daniela Celis —madre de sus hijas, quien inició un romance con Nick Sicaro— sigue siendo el marco de todo el debate sobre su presente sentimental.

En paralelo, otro video en el que Thiago aparecía rodeado de mujeres en situaciones sugestivas también generó polémica en redes. En medio de todo ese revuelo, el joven sorprendió al responder con humor a un seguidor que le sugirió abrir una cuenta en OnlyFans: no descartó la idea si sus emprendimientos actuales no prosperan, dejando en claro que por ahora su prioridad está en lo laboral antes que en iniciar una nueva relación.