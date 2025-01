Tenso cruce entre Mauro Icardi y la China por el blanqueo

"La China se enojó porque ayer la llamaron Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña enfurecidos a raíz del blanqueo de Mauro, más allá de los menores involucrados sino también el tema de la casa y todo lo que viene sucediendo con Icardi. Obviamente que a los padres de los hijos de Eugenia no les gustó nada y la llamaron para recontra caga... pute....", informó el periodista en El ejercito de la mañana, Bondi Live.

Y continuó: "Ayer Mauro y la China no durmieron juntos. De hecho, se pelearon y discutieron porque la llamó Cabré ya cuando Rufina empezó a seguir a Icardi en las redes. Nicolás le puso límites a Eugenia, sacando a la nena del entorno".

Pepe Ochoa remarcó que la China Suárez tampoco habría estado de acuerdo en el posteo que realizó el ex de Wanda Nara en su cuenta de Instagram blanqueando la relación.

"Ayer Mauro estuvo en su casa con la China y otras dos personas que lo ayudaron a redactar el comunicado que publicó pero antes de lanzarlo. Eugenia se retiró de la propiedad ofendidísima porque no le gustó la manera en que blanqueó la relación", detalló.

"Hubo mucho quilombo en la casa de Nordelta porque la China le dijo: 'No me estás blanqueando a mi, estás tratando de ir en contra de Wanda', así que está enojada con Mauro. Tuvieron una discusión muy grande con él", precisó.

"Ella no quería que él blanqueara al principio pero le terminó reclamando que subiera fotos juntos hace un tiempo y no las subían porque Icardi no quería", puntualizó Ochoa.