Telefe desvinculó a Juariu del streaming de Gran Hermano

En 2022, muchos seguidores del reality siguieron lo que pasaba en la casa por la web y las redes del canal. La mendocina y Diego Poggi fueron los encargados de relatar en vivo todo lo que sucedía en el juego.

Sin embargo, Juariu no seguirá en ese rol y su lugar lo ocupará una ex Gran Hermano, Lucila La Tora Villar, que viene de desempeñarse como conductora de Fuera de joda, el streaming de los ex hermanitos.