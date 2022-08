Susana Giménez se enojó cuando le preguntaron por Verónica Castro

"Estuve con Yolanda, a quien se la relaciona con Verónica. ¿Hay algo más que una amistad entre ellas?", le preguntó el cronista de Intrusos. "No me preguntes por eso. Son cosas que no sé, ni puedo hablar", contestó la figura de Telefe, furiosa.

"Es una relación íntima entre dos personas...", añadió Rafa. "Será entre ellas. ¿Yo qué tengo que ver?", sentenció Susana, que reiteró que no tenía intenciones de meterse en el escándalo entre Verónica y Yolanda.

Cómo es el formato internacional, que conducirá Susana Giménez

Este año, después del especial junto a Sebastián Yatra, Susana Giménez se pondrá al frente de la versión argentina de un formato internacional, LOL: Si te ríes, pierdes.

¿De qué se trata? De un ciclo en el cual, un grupo de humoristas conviven durante algunas horas y tienen que tratar de generar risas, pero evitar reírse, según contaron en LAM (América TV).

Si alguien suelta una carcajada tiene que abandonar el juego. El vencedor se lleva una importante suma de dinero.

Susana viajó a México para comenzar con las grabaciones del programa, que podrá verse por Amazon Prime Video.

¿Quiénes son los humoristas que estarán en el nuevo programa de Susana Giménez?

Ángel de Brito reveló en LAM quiénes son los cómicos argentinos que estarán en el nuevo programa de Susana Giménez, LOL: Si te ríes, pierdes.

Grego Rosello, Yayo, Charo López, Lucas Spadafora, Juampi González, Mica Lipegüe, Julián Lucero y Miguel Granados viajarán a México para participar de la propuesta.