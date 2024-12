Susana Giménez le paró el carro en vivo a Tini Stoessel: "Yo español hablo"

Susana le preguntó a Tini cómo comenzó esa sociedad musical, y ella le contó: “”Yo estaba en casa y ellos estaban de gira. Mi papá me dijo que ellos me querían invitar a cantar para su show. Le dije ‘¿vos estás seguro? ¿No creés que es una joda?’. Porque existía la posibilidad de que eso sea mentira”.

La cantante contó que sus dudas se despejaron cuando le dijeron que Martin quería hablar con ella, algo que ocurrió unos días después y, para su sorpresa, totalmente en español. “Yo no podía entender la situación. La banda de mi vida (…). Ahí me dijeron que querían que cante en los River que iban a hacer, y además me preguntaron si quería hacer una canción mía”, recordó.