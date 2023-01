Susana Giménez cumplió 79 años

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Gimenez (@gimenezsuok)

Asimismo, agregó que "los voy a ir publicando de a poco porque todo junto no entra. Qué placer, ¡cómo nos divertimos! Y cuánto trabajo. No quiero ni pensar las horas que pase maquillándome y me peinándome".

El año pasado, Susana Giménez festejó su cumpleaños de una forma muy íntima. La diva de los teléfonos estuvo en Guatapé, una localidad ubicada al este de Medellín, con su hija Mecha y un reducidísimo grupo de amigos.

Juntos almorzaron en un restaurante implantado en medio de un lago, al que solo se puede acceder con una lancha. "Así empezó el día de mi cumpleaños, almorzando en una balsa en el medio de un lago gigante. La comida te la traen en lancha", escribió ella al pie de un video en el que se la ve con su hija y dos personas más comiendo y contemplando el maravilloso lugar en el que se practican muchos deportes acuáticos.