Sorpresivas declaraciones de Soledad sobre el polémico final de La Voz

Sobre los comentarios y versiones de acomodo, o personas que tienen algunos beneficios, Soledad Pastorutti fue tajante. "Eso siempre va a existir. Creo que es parte de nuestra naturaleza humana. Entiendo que no para todos ha sido la misma experiencia, pero lo que pienso es que de 210 voces que escuchamos, no escucho mucha gente que diga 'la pasé mal'. Y remarcó la interacción que mantuvo con los participantes, preguntándoles precisamente cómo los tratan: "Y en general, es más positivo que negativo".

En tanto, sobre el supuesto enojo de Lali Espósito, la cantante de Arequito contó que se rieron mucho y remarcó la amistad que las une: "Yo la adoro a Lali y nos bancamos mutuamente. Desde que empezó este programa sentimos que tenemos mucho en común: somos del mismo signo, las dos chispita, las dos petisitas".

Por último, La Sole no esquivó referirse a la supuesta mala relación entre los jurados de La Voz Argentina 2022. "Todo lo que dicen yo entiendo que sirve para otras cosas, pero en este caso quiero destacar a todos mis compañeros que fueron muy generosos, donde cada uno tiene un personaje, una impronta para dar una devolución... la realidad es que somos una gran familia que la pasamos bien y obviamente todos queremos ganar", concluyo.

El enojo de los fans de La Voz Argentina 2022 tras la definición en la final

Yhosva Montoya, del team La Sole, se convirtió en el gran ganador de La Voz Argentina 2022 el lunes pasado. Con el 52.4% contra el 47.6% de los votos, que obtuvo Ángela Navarro, el joven se consagró campeón de la cuarta temporada del reality.

El muchacho ganó 2 millones de pesos y un contrato con Universal. Por tercera vez, Soledad Pastorutti logró imponerse en la competencia de Telefe.

La victoria de Yhosva generó indignación en las redes sociales. Muchos fans del certamen estaban convencidos que Ángela iba a imponerse en la votación telefónica.

https://twitter.com/LaVozArgentina/status/1569504268763238403 Ángela quedó en segundo lugar de #LaVozArgentina 2022 pic.twitter.com/F0kpK57LbZ — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 13, 2022

Quienes se quedaron decepcionados se volcaron a Twitter para expresar su bronca y apoyo incondicional a la integrante del team de Lali Espósito.

"La ganadora de la Voz Argentina es y será Angela", "¿Cómo que no gano Ángela? Con La Voz anterior hicieron lo mismo", "¡Indignada! ¡Ángela es la ganadora! No veo más La Voz, estoy re enojada", "¡Nos robaron Ángela, pero vos ya ganaste!", "¿Cómo que Ángela no gano? ¡Todo mal!", "¿Es joda que no ganó Ángela? La Voz, totalmente cancelada", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en dicha red social.