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Del restaurante al living: Argentinos ajustan gastos, pero mantienen las reuniones

Cada vez más argentinos reemplazan restaurantes por juntadas en casa. Cambian los menús y el consumo, pero la comida sigue siendo el centro del encuentro.

Salir a comer sigue siendo una de las costumbres más fuertes de la vida social argentina, aunque la situación económica cambió la frecuencia y también la forma de reunirse. En el último año, la mayoría de las personas redujo las salidas a bares y restaurantes, especialmente en los sectores con menos ingresos.

Sin embargo, el encuentro alrededor de la mesa sigue intacto. Las reuniones con amigos, cumpleaños, partidos de fútbol o encuentros familiares continúan siendo parte de la rutina social, aunque ahora muchas veces ocurren puertas adentro y con gastos compartidos.

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El cambio se nota en las costumbres. Lo que antes era una salida habitual a un restaurante pasó a organizarse en la casa de algún amigo o familiar. La lógica es simple: dividir costos, evitar gastos extras y mantener el encuentro social sin resignarlo por completo.

En ese nuevo escenario, también cambió el menú. El asado todavía lidera las preferencias cuando hay reuniones, pero empezó a reservarse más para ocasiones especiales. En encuentros más cotidianos ganaron lugar opciones más económicas y prácticas como pizzas, picadas, empanadas o pollo.

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La comida rápida y el delivery también crecieron como parte de esta transformación. Pedir hamburguesas, pizza o empanadas se volvió una alternativa frecuente para evitar cocinar y simplificar la organización de las juntadas. Los sábados por la noche siguen siendo uno de los momentos con mayor movimiento de pedidos, especialmente para cenas entre amigos.

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La tendencia también aparece durante eventos deportivos. En reuniones para ver partidos de fútbol, los snacks se consolidaron como una de las opciones más elegidas por practicidad y rapidez.

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Al mismo tiempo, comenzaron a expandirse nuevas propuestas gastronómicas pensadas para compartir en casa. Entre ellas aparecen platos preparados por chefs, listos para calentar y servir, una modalidad que busca ofrecer comidas más elaboradas sin llegar al costo de un restaurante.

Aunque las salidas disminuyeron y las reuniones requieren más organización que antes, el hábito de compartir sigue ocupando un lugar central en la vida cotidiana. Cambió el escenario, cambió el consumo y cambió el menú, pero la mesa continúa funcionando como uno de los principales espacios de encuentro para los argentinos.

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