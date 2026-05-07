Amenazó con "dar tres tiros" a un vecino y atacó a policías durante la fuga

Tras intimidarlo, el sujeto se retiró del lugar. Sin embargo, la víctima logró llamar a la Policía y aportó características físicas y de vestimenta del agresor, además de advertir que portaba un arma de fuego.

Con esos datos, efectivos del Comando Radioeléctrico comenzaron un operativo de búsqueda en la zona y lograron ubicarlo en el lateral Este de Ruta 40 y calle Benavídez.

Fue allí donde la situación escaló todavía más. Según consta en la causa, cuando el cabo Cristian Gómez y otro efectivo descendieron del móvil y le dieron la voz de alto, Cuello sacó el arma y apuntó directamente contra el policía.

“Los voy a quemar, milicos putos, no estoy ni ahí en tirar”, gritó el acusado mientras empuñaba la pistola.

Los efectivos avanzaron para reducirlo y, en medio de la persecución, Cuello descartó el arma y escapó a través de un canal que atraviesa por debajo de Ruta 40 hacia el sector Oeste.

Al salir del canal se encontró con otro policía que lo aguardaba en una moto. En ese momento, el detenido se abalanzó sobre el rodado y le dio una patada que provocó daños en la motocicleta policial, rompiendo parte de la estructura y desprendiendo una tapa plástica del motor.

Finalmente, el hombre fue reducido y detenido por personal del Comando Norte.

Durante el procedimiento intervino personal de Criminalística y el perito balístico determinó que el arma utilizada era una réplica idéntica a una pistola calibre 9 milímetros.

La causa fue investigada por el fiscal Fernando Bonomo junto a la ayudante fiscal Liliam Mari. El acusado fue condenado por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de utilería y daño agravado en concurso real, recibiendo una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo.