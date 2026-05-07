Cinco detenidos por tener aves protegidas y un armadillo cautivo

Entre los animales rescatados había jilgeritos, cardenales rojos, corbatitas, chamuchines, carpinteros del cardón, benteveos y reinas moras, entre otras especies. Algunas de ellas son consideradas en peligro de extinción.

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Además de las aves, en uno de los domicilios los policías encontraron un armadillo, similar a un quirquincho, que también permanecía cautivo de forma ilegal.

Durante los operativos secuestraron 34 jaulas, tramperos y distintos elementos que serían utilizados para la captura de aves silvestres. También incautaron una motocicleta 110 cc y dos bicicletas rodado 29 que, según sospechan los investigadores, eran utilizadas para trasladar jaulas y participar de las capturas.

Fuentes policiales indicaron que algunos de los propietarios no pudieron acreditar la titularidad de los rodados secuestrados.

Los cinco aprehendidos quedaron vinculados a una causa por presuntas infracciones a la Ley Nacional 22.421, relacionada con el tráfico y destrucción de fauna silvestre, además de normativas provinciales de protección animal.

Tras el operativo intervino personal de Flora y Fauna de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que quedó a cargo del resguardo de los animales para su evaluación, recuperación y posterior reinserción en su hábitat natural.