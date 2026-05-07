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Cinco detenidos por tener aves protegidas y un armadillo cautivo

La Policía realizó allanamientos en Caucete y rescató 34 aves silvestres protegidas y un armadillo que permanecían cautivos de manera ilegal. Hay cinco detenidos.

Un importante operativo policial realizado en Caucete terminó con el rescate de decenas de aves silvestres protegidas y un armadillo que permanecían cautivos de manera ilegal en distintos domicilios del departamento. Además, cinco personas quedaron aprehendidas en el marco de la investigación.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Novena bajo directivas del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, luego de una investigación iniciada tras denuncias anónimas que alertaban sobre vecinos que mantenían fauna silvestre en cautiverio.

A partir de esas tareas investigativas, los efectivos realizaron allanamientos simultáneos en varias viviendas del departamento. Durante las requisas encontraron 34 aves de distintas especies protegidas por leyes provinciales y nacionales vinculadas a la preservación de fauna autóctona.

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Entre los animales rescatados había jilgeritos, cardenales rojos, corbatitas, chamuchines, carpinteros del cardón, benteveos y reinas moras, entre otras especies. Algunas de ellas son consideradas en peligro de extinción.

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Además de las aves, en uno de los domicilios los policías encontraron un armadillo, similar a un quirquincho, que también permanecía cautivo de forma ilegal.

Durante los operativos secuestraron 34 jaulas, tramperos y distintos elementos que serían utilizados para la captura de aves silvestres. También incautaron una motocicleta 110 cc y dos bicicletas rodado 29 que, según sospechan los investigadores, eran utilizadas para trasladar jaulas y participar de las capturas.

Fuentes policiales indicaron que algunos de los propietarios no pudieron acreditar la titularidad de los rodados secuestrados.

Los cinco aprehendidos quedaron vinculados a una causa por presuntas infracciones a la Ley Nacional 22.421, relacionada con el tráfico y destrucción de fauna silvestre, además de normativas provinciales de protección animal.

Tras el operativo intervino personal de Flora y Fauna de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que quedó a cargo del resguardo de los animales para su evaluación, recuperación y posterior reinserción en su hábitat natural.

FUENTE: Foto portada: gentileza LPD

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