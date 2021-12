Sol Pérez anunció que se casa con su novio

Sin ponerse nerviosa y a pura risa Sol respondió: "Tiene que ser cómo sea (risas), toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero chicos, lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso. Lo confirmó acá en dos años me caso con Guido que es el amor de mi vida, de hecho ya le digo mi marido así que bueno cerremos el 2023 para la boda", finalizó antes de que termine el programa.

Sol Pérez reveló sus ganas de casarse y ser madre con su pareja, Guido Mazzoni

Sin duda Sol Pérez está considerada como una de las mujeres más bellas de la Argentina, amante de la vida "Fit" se entrena todos los días con diferentes rutinas que hacen que tenga un cuerpo súper trabajado. En una entrevista aseguró que le gustaría casarse y tener hijos con su pareja, el empresario Guido Mazzoni quien le lleva 11 años ya que él tiene 38 y ella 27.

En pareja desde finales de 2019 convive y ya planifica formalizar la familia con el paso por el registro civil o teniendo un hijo, le confesó a Ciudad.com en una extensa entrevista en la que habló de todo. "Yo no creía que íbamos a durar tanto con Guido como pareja, no tengan miedo de decirlo, jajaja. La verdad es que estamos re bien. Compartimos muchas cosas, convivimos hace casi dos años. Tenemos ideas de compartir cuestiones económicas a futuro, como que si compramos algo tiene que ser para los dos, para nuestros hijos. Ya tenemos la idea de formar familia, somos los dos familieros y siento que su familia es mi familia, y capaz que a él le pasa lo mismo", dijo Sol Pérez y habló sobre si tuvieron momentos difíciles durante la pandemia.

"Nos conocimos y nos peleamos en la primera temporada de Mar del Plata, que fue muy fuerte para él, pero al volver no nos separamos más. Nos llevamos bien y tenemos una relación recontra saludable, nos apoyamos sin invadirnos, no nos hacemos escenas de celos, no tenemos conflictos. Por ahora no discutimos. Solo alguna mala contestación que se arregla en el momento, no más.