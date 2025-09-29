"
San Juan 8
San Juan 8 > Espectáculos > Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa cada vez más cerca

Al igual que lo había hecho semanas atrás en México, el hijo de Fernando De la Rúa volvió a aparecer entre el público de un show de Shakira.

Todo parece indicar que Shakira y Antonio de la Rúa están escribiendo un nuevo capítulo de su historia. A 14 años de su separación, la cantante colombiana y el hijo del expresidente argentino vuelven a mostrarse con señales de complicidad que despiertan rumores y expectativas. Este fin de semana, Antonio sumó un gesto más a esa relación con una movida que ilusiona a los seguidores de ambos.

En esta ocasión fue en Nueva York, durante la presentación de la artista en el Global Citizen de Central Park, espectáculo que forma parte de su gira y que a fin de año la traerá nuevamente a la Argentina.

Antonio se mostró relajado y sonriente, acompañado por su hermano Aíto y por su esposa, Calu Rivero. Juntos disfrutaron del recital y corearon los clásicos de la cantante de Barranquilla, lo que no hizo más que alimentar las fantasías de una multitud que sigue con atención cada aparición compartida.

Vale recordar que Shakira y Antonio mantuvieron una relación de más de diez años que comenzó en el 2000. Su historia atravesó la crisis argentina, pero concluyó en 2010 cuando la artista inició un vínculo con Gerard Piqué. La separación estuvo marcada por demandas judiciales y conflictos mediáticos, aunque con el tiempo ambos lograron dar vuelta la página.

A principios de septiembre se empezó a hablar de una reconciliación. En ese momento, el periodista Juan Etchegoyen aportó información clave en Mitre Live. “A la tarde noche de ayer recibí un llamado de una persona que en todo esto es una fuente inobjetable que me confirma la reconciliación y me da mucho dato”, reveló.

Luego agregó: “Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral”. Y sumó la clave de este reencuentro: “A ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos”. Según el periodista, ya existiría convivencia “en un lugar que nadie sabe”.

Finalmente, Etchegoyen adelantó: “No lo van a blanquear ahora, háganse la idea de que cuando ella arribe a Argentina en diciembre aparezca de la mano con Antonio en su tierra”. Así, todo indica que solo será cuestión de tiempo para que la posible reconciliación salga a la luz.

