Shakira y Antonio de la Rúa cada vez más cerca

Vale recordar que Shakira y Antonio mantuvieron una relación de más de diez años que comenzó en el 2000. Su historia atravesó la crisis argentina, pero concluyó en 2010 cuando la artista inició un vínculo con Gerard Piqué. La separación estuvo marcada por demandas judiciales y conflictos mediáticos, aunque con el tiempo ambos lograron dar vuelta la página.

A principios de septiembre se empezó a hablar de una reconciliación. En ese momento, el periodista Juan Etchegoyen aportó información clave en Mitre Live. “A la tarde noche de ayer recibí un llamado de una persona que en todo esto es una fuente inobjetable que me confirma la reconciliación y me da mucho dato”, reveló.

Embed

Luego agregó: “Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral”. Y sumó la clave de este reencuentro: “A ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos”. Según el periodista, ya existiría convivencia “en un lugar que nadie sabe”.

Finalmente, Etchegoyen adelantó: “No lo van a blanquear ahora, háganse la idea de que cuando ella arribe a Argentina en diciembre aparezca de la mano con Antonio en su tierra”. Así, todo indica que solo será cuestión de tiempo para que la posible reconciliación salga a la luz.