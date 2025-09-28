Rocío Marengo confirmó el sexo de su bebé con Eduadro Fort

Tras conocer la noticia, los futuros papás tomaron la palabra en diálogo con el conductor del ciclo nocturno. “Esta es una fiesta más para agradecer que se cumplió el sueño de Ro, el sueño de todos. Yo ya sabía el sexo, pero había que mantenerlo ahí", contó Eduardo.

“Es una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito, todavía no tenemos nombre porque Edu quiere dos nombres y yo quiero uno. Pero si quiere dos nombre hay que buscar otro bebé”, sumó Marengo.

Bromeando, dejaron en claro que otra discusión que se viene es de qué equipo será: “Si hablas con la madre te dice que es de River, si hablás con el padre te dice que es de Boca”.

La felicidad se notó en cada gesto, después de tanto tiempo de espera y lucha en la búsqueda de un hijo por parte de ella.