Rocío Marengo confirmó el sexo de su bebé con Eduadro Fort

Bajo una llovizna en Capital Federal y ante todos los seres queridos, Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron de una manera muy emotiva que esperan un nene.

Secretos Verdaderos (América TV) fue el único programa presente en Punta Carrasco para cubrir la noticia, mostrando a la pareja visiblemente emocionada mientras compartía este momento tan especial. En el cierre, los fuegos artificiales iluminaron el cielo de color celeste, simbolizando que el bebé en camino es un varón.

"Toda la emoción en esta revelación del sexo del bebé de Rocío Marengo", contó Alejandro Guatti, periodista a cargo de la cobertura.

Tras conocer la noticia, los futuros papás tomaron la palabra en diálogo con el conductor del ciclo nocturno. “Esta es una fiesta más para agradecer que se cumplió el sueño de Ro, el sueño de todos. Yo ya sabía el sexo, pero había que mantenerlo ahí", contó Eduardo.

“Es una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito, todavía no tenemos nombre porque Edu quiere dos nombres y yo quiero uno. Pero si quiere dos nombre hay que buscar otro bebé”, sumó Marengo.

Bromeando, dejaron en claro que otra discusión que se viene es de qué equipo será: “Si hablas con la madre te dice que es de River, si hablás con el padre te dice que es de Boca”.

La felicidad se notó en cada gesto, después de tanto tiempo de espera y lucha en la búsqueda de un hijo por parte de ella.

FUENTE: PrimiciasYa

