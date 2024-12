Se desató la guerra entre dos Gran Hermano

La mujer de La Plata enfrentó a la tucumana por haber hablado de ella a sus espaldas.

"Hablás de todos! Llevas y traes por toda la casa!", le recriminó. "Yo no llevo y traigo. Yo las cosas las digo de frente", le retrucó Petrona. "No voy a discutir con vos. De mí, no hables más", exclamó Sandra. "Ni me hace falta hablar de vos!", le contestó su compañera.