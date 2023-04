Se conoció el diagnóstico del cuadro de Antonio Gasalla

"Ya lo empezaron a compensar clínicamente. Está muy bien atendido. Está de buen humor, a pesar de la situación", agregó el conductor, que siempre tuvo una vínculo cercano con el cómico.

Ángel precisó cuál es el diagnostico que le dieron los médicos a la familia. "Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad... después me autorizaron a contarlo", indicó.

Por último, el conductor dijo que la noticia generó conmoción entre sus afectos cercanos. "A todos nos da tristeza este desenlace. Hoy lo fue a ver su familia me dicen que está muy bien atendido", finalizó.