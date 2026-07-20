El mensaje de Pedro Rosemblat que se volvió viral

En otro tramo del mensaje, sostuvo: "Hay algo en la irreverencia argentina que no toleran, no soportan, no pueden aceptar. Lloraron y se quejaron durante todo el Mundial. Dijeron que nuestro país, sin moneda ni recursos, había comprado el torneo. Que Infantino, que la FIFA, que Trump".

El periodista también destacó el protagonismo de la Albiceleste en las últimas Copas del Mundo y el legado de sus máximos ídolos.

"Porque de los últimos 12 mundiales jugamos seis finales. Porque los mejores de toda la historia nacieron acá. Porque desde el sur del mundo hay un pueblo que batalla, celebra, corre y juega como nadie en el planeta", expresó.

Sobre el final, Rosemblat dejó un mensaje cargado de orgullo por la Selección y por figuras como Lionel Messi y Diego Maradona.

"Ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda. Contra todo y contra todos. Con la frente en alto. Con Messi y Maradona. Con ese orgullo que nos hace gritar 'Vamos Argentina' todavía. Y solo nosotros sabemos lo que ese 'todavía' significa. Fue un viaje hermoso. Y hasta acá llegó", concluyó.

El posteo superó rápidamente los cientos de miles de "me gusta" y fue compartido por miles de usuarios, convirtiéndose en una de las publicaciones más comentadas tras el cierre del Mundial 2026.