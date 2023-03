Rodrigo de Paul, enfurecido con Camila Homs por su viaje a Madrid

"Este fin de semana, Camila Homs se saca un pasaje ella con su dinero, no le avisa a Rodrigo que iba a viajar a España. El domingo se toma un avión a la noche, llega el día lunes. Le avisa a Rodrigo que está en España y cuando él se entera le dice 'bueno, traeme a los nenes'. Ella se niega y le dice 'vos no cumpliste el acuerdo. Me obligaste a mí a viajar' y él le dice 'No, yo te pedí que viaje mi mamá'. Hay una pelea enorme", sumó.

Karina Iavícoli, por su parte, aseguró que la sorpresiva decisión de Camila "tiene que ver con que su hija extraña un montón al padre. Yo me pongo en el lugar de Camila y yo también saldría corriendo para que mi hija vea a su papá unos días. Él iba a venir en marzo pero alguien, cada uno saque sus conclusiones, le dijo que no venga a Argentina en marzo. Entonces, entre que su hijita extraña un montón al papá... Lo que me dicen del entorno del Camila es que el nene casi no conoce al padre. La última vez que los vio fue el 20 de diciembre".

"Rodrigo no la quiere ver a Camila y ella hace lo imposible por mostrarse y por estar alrededor de Rodrigo. Capaz hay un operativo de reconciliación pero él no quiere saber nada. Camila Homs se enteró que venía una medida cautelar de parte de los abogados de De Paul", cerró el periodista.